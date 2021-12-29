Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu - Haberler
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Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kül oldu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kül oldu. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 04.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 34 CJU 782 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir süredir park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın park halindeki diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü.

Alevlerin yükseldiği anlar ise o sırada görüntü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu

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