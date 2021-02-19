Son dakika gündem: Kağıthane'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptı, yangın çıktı (1)
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Son dakika gündem: Kağıthane'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptı, yangın çıktı (1)

19.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:43
Son dakika gündem: Kağıthane'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptı, yangın çıktı (1)

Son dakika gündem haberi... KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı.

 KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Aracı alevler sararken mahallede de panik yaşandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Sürücü alevleri saran araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedildi. İtfaiyenin müdahelesiyle alevler söndürülürken İGDAŞ'ın gazı kesmek için çalışması sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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