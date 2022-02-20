Kağıthane'de otodan ve açıktan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kağıthane'de 14 otodan ve açıktan hırsızlık olayının 2 zanlısı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "açıktan hırsızlık" ve "otodan hırsızlık" suçları ile ilgili Kağıthane'de yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 ve 2022 yıllarında Çağlan ve Çeliktepe mahallelerinde 14 adet hırsızlık suçunun işlendiği ve olayların iki farklı araçla aynı yöntemle işlendiği belirlendi. Otodan hırsızlık anları kameralara da yansıdı. Elde edilen bulgular ışığında polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesi şüpheli araçların farklı ilçelerde 12 adet otodan ve açıktan hırsızlık olayında daha kullanıldıkları tespit edildi. Plakaları tespit edilen her iki aracın da S.Y. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Dün yapılan operasyonda S.Y. isimli kadın ve araçları kullanarak olayları gerçekleştirdiği belirlenen kardeşi B.Y. yakalandı. S.Y.'nin 1 yaralama suçundan, B.Y.'nin ise hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa