KAĞITHANE'DE OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKağıthane'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil özel halk otobüsüne çarptıktan sonra takla attı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil özel halk otobüsüne çarptıktan sonra takla attı.

Orta refüjdeki direklere çarparak durabilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza saat 20.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Alibeyköy-Kemerburgaz sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy istikametinden gelen 34 CRJ 678 plakalı otomobil adı öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak, Alibeyköy-Vezneciler seferini yapan 34 BDU 473 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil, orta refüjde bulunan reklam panosunun direğine ve trafik ışıklarına çarparak durabildi. ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDIKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2'si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otobüs şoförü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kazanın ardından toplanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü almaları dikkat çekti. KAZAZEDELERE YARDIM EDEN VATANDAŞ KONUŞTUKaza anında olay yerinde olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaş yaşananları anlattı:

"Şuradan normalde otobüs geliyordu. Araç biraz süratliydi. Gördüğünüz gibi zaten Sağ arkasından çarptı ve buraya takla attı. Burada demirler var. Demirler olmasa araç biraz daha savrulurdu. O demirler korudu Allahtan. Fazla bir şey olmadı. Can kaybı da yok. 3 kişi vardı. 2'si ufak kız. Biri 11 yaşında, diğeri 9 yaşında. Bir tane de yaşlı adam vardı. 3 kişiydiler. Ambulans geldi, bizde elimizden geldiği kadar yardım ettik. Durumları kötü değildi. Umarım iyi olurlar. Ucuz atlattılar verilmiş sadakaları varmış" dedi.

Kaynak: DHA