Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı (1)

Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı (1)

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.

20.09.2019 10:51
Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı (1)

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. 

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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