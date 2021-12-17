Kağıthane'de oto tamirhanesine sahte içki operasyonu - Haberler
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Kağıthane'de oto tamirhanesine sahte içki operasyonu

Kağıthane'de oto tamirhanesine sahte içki operasyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de sahte içki imalathanesi olarak kullanılan oto tamirhanesine polis baskın yaptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de sahte içki imalathanesi olarak kullanılan oto tamirhanesine polis baskın yaptı. Bir kişi gözaltına alınırken, 71 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içki kaynaklı ölümlerin artmasıyla hareke geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de bir oto tamirhanesinde sahte içki yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan çalışmalarda konuyla alakalı olduğu belirtilen bir kişi takibe alındı.

Şüphelinin bulunduğu otomobil Seyrantepe'de durduruldu. Araç içerisindeki A.B. (48) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde çok sayıda asma kilit bulan ekipler, kilitlerin oto tamirhanesindeki dolaplara ait olduğunu tespit etti. Açılan dolaplarda 71 adet farklı marka içki bulundu. Arama yapılan iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi. Gözaltına alınan şüpheli A.B. (48) hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. A.B., polis merkezindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.


Kağıthane'de oto tamirhanesine sahte içki operasyonu

Kağıthane'de oto tamirhanesine sahte içki operasyonu

Kağıthane'de oto tamirhanesine sahte içki operasyonu

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