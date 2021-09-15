Kağıthane'de 'omuz atma' tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Kağıthane'de "omuz atma" tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Kağıthane'de

Kağıthane'de "omuz atma" tartışması sonucu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kağıthane'de "omuz atma" tartışması sonucu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında "omuz atma" tartışması üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, bıçakla yaralanan Z.H.A. (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar T.A. (18), Y.N. (21) ile S.N. (26) ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden N.T. (31), M.D. (30) ve M.G'yi (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile M.G. tutuklanırken diğer zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağıthane'de 'omuz atma' tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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