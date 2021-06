KAĞITHANE'DE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'ERKEN' TAYİN PROTESTOSU

KAĞITHANE'de bulunan Hamidiye Anaokulu'nda okuyan öğrenciler ile velileri, 4 yıl daha görev süresi varken okul müdürünün tayininin çıkmasını protesto etti. Okul müdürü Emir Kütük'ün gitmesini istemeyen veliler imza kampanyası başlattı.

Kağıthane Hamidiye Anaokulu öğrencileri ve velileri, okul önünde toplanarak "Emir Hoca Gitmesin" yazılı dövizler açtı. Okul müdürü Emir Kütük'ün tayininin durdurulması için imza kampanyası başlatan veliler basın açıklaması yaptı. Veli Sinem Ak'ın okuduğu açıklamada, "Bugün burada Hamidiye Anaokulu velileri olarak okulumuzun simgesi haline gelmiş okul müdürümüz Emir Kütük'ün tayinine tepkimizi göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu okulun sıfırdan başlayıp bir çiçek bahçesi haline gelmesinde Emir hocamızın katkısı büyüktür. Devlet imkanlarını en verimli şekilde kullanıp gecesini gündüzüne katarak bu okulun düzene kavuşmasını sağlayan Emir Hoca'dır. Her bir taşında her bir köşesinde emeği vardır. Bu emek sadece idari yönetici olmakla ilgili değildir. İnşaatında da çalışmıştır, sıvasını da badanasını da yapmıştır. Emir Hoca gittiği her okula değer katacaktır. Ancak ilmek ilmek, emek emek kurulan bu düzende yapılacak çok iş var ve bunun için 4 yıl daha hakkımız var. 4 yıl bu okulu düzenlemek için emek verdi. Şimdi en verimli dönemde 4 yıl daha bu okulda kalabilme hakkı varken tayini istenmiştir. Bu düzen bozulmasın Emir Hoca gitmesin' ifadeleri yer aldı.

"4 YIL DAHA GÖREV SÜRESİ VAR"

Veli Hümeyra Çayır "Böyle eğitimcilere ihtiyacımız var. Çocuklarımızı en azından temelden yetiştirebilmek için Emir hocamıza ihtiyacımız var. Çünkü biz çok faydasını gördük. Bizden sonrasındakilerin de faydalanmasını istiyoruz. En azından resmi olarak görevini 4 yıl daha burada tamamlasın ondan sonra bu karar verilsin. Hocamızın bilgisi dışında böyle bir karar verilmesine karşıyız" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZIN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Hocalarının gitmesini istemeyen öğrenciler de "Emir hocamızın gitmesini istemiyoruz. Çünkü hocamız bizim için çok değerli. Onu çok seviyoruz. O bizimle oyun oynuyor. Onun için gitmesini istemiyoruz" diye konuştular.

