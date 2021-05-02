Kağıthane'de mühürlenen kafede salgın tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de mühürlenen kafede salgın tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza

Kağıthane'de mühürlenen kafede salgın tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Kağıthane'de, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenen kafedeki 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesildi.

Kağıthane'de, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenen kafedeki 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çağlayan Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, kafe olarak faaliyet yürüten iş yerinin açık olduğunu tespit etti.

Kafeyi inceleyen ekipler, içerideki 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri ile maske ve mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 38 bin 159 lira para cezası kesti.

Daha önce de Kovid-19 tedbirlerini ihlal nedeniyle mühürlenen kafeyi, mühür bozarak faaliyete süren iş yeri sahibi V.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmaların sonunda kafe tekrar mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
MİT ve Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı
MİT ve Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Diego Cenk Tosun Gökhan Töre Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kağıthane'de mühürlenen kafede salgın tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:33:54. #1.14#

title