KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

12.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:03

Kağıthane'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kayarak düştü.

Kağıthane'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kayarak düştü. Yerde sürüklenen sürücü, yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz ay Kağıthane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki otomobil, yola çıkmak için manevra yapınca o sırada yukarıdan gelen motosikletli kaydı. Bir süre yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü ayağa kalkamadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yolda yatan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobil sürücüsü yola çıkmak için manevra yapınca yukarıdan gelen motosiklet kayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü bir süre yerde sürüklendikten sonra vatandaşlar yardıma geliyor.

KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:08:00. #1.14#
title