- Kağıthane'de minibüslere denetim
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- Kağıthane'de minibüslere denetim

30.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:30

- Kağıthane'de minibüslere denetim Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

- Kağıthane'de minibüslere denetim

İSTANBUL - Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm yurtta toplu taşımalar denetlenmeye başlanmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sütlüce kavşağında toplu taşıma araçlarını denetledi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol eden polis, araçlarda fazla yolcu olup olmadığına baktı. Uyarılarda bulunan polis ekiplerinin gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Kontrollerde toplu taşıma araçlarında kurallara uyulduğu görüldü.

- Kağıthane'de minibüslere denetim
- Kağıthane'de minibüslere denetim
- Kağıthane'de minibüslere denetim
- Kağıthane'de minibüslere denetim
- Kağıthane'de minibüslere denetim
- Kağıthane'de minibüslere denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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