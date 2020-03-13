Kağıthane'de Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı Kağıthane'de Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldıOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? KAĞITHANE Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi kapılarını vatandaşlara açtı.

Kağıthane'de Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? KAĞITHANE Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi kapılarını vatandaşlara açtı. Binlerce kitabın yer aldığı kütüphane, her yaştan vatandaşa hizmet edecek. Kütüphane ve Millet Kıraathanesi'nin açılışına vatandaşlar ve çocukları yoğun ilgi gösterdi.

Kağıthane Belediyesi, Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Binlerce kitabın yer aldığı kütüphane her yaştan vatandaşın ücretsiz şekilde hizmet alabileceği bir yer olarak hizmete girdi. Kütüphanede kitapların yanı sıra ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor. Kağıthane Emniyet Evler Mahallesi'nde hizmete giren Kütüphane ve Millet Kıraathanesi'nin açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, davetliler, vatandaşlar ve çocukları yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN ÖZTEKİN : 'ON BİNLERİN KİTAPLARA ULAŞABİLECEKLERİ BİR YER OLDU'

Kütüphanenin açılışını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her yaştan insanlara böyle bir kütüphane açtıkları için mutlu olduklarını söyledi. İstanbul'da çocuk kütüphanesi olarak sayılı olduğunu da belirten Başkan Öztekin, 'Öncelikle İstanbulumuz'a ve Kağıthanemiz'e hayırlı olmasını diliyoruz. Bu önemli günde açılışımızı gerçekleştirmiş olduk. Özel bir kültür mekanı olarak İstanbul'da hizmete girdi. İstanbul'daki ilk örneklerden bir tanesi. Hem çocuk kütüphanesi hemde millet kıraathanesi yan yana. Bir tarafta büyüklere millet kıraathanesinde çalışma, kitap okuma ve dinlenme ortamı oluşurken diğer tarafta çocukların dinlenip kitap okuyabileceği bir ortam oluşuyor. Böylece vatandaşların aynı anda on binlerce kitaba ulaşıp buluşabilecekleri, farklı okumalar yapıp söyleşiler yapabilecekleri bir mekan oluşmuş oldu. Vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olsun diyorum. Ayrıca çocuk kütüphanemizde torunlarla beraber dedelerde buluşabilir. Anneler ve çocuklarda buluşabilirler. Ben inanıyorum ki gençlerimize ders çalışma ortamı oluştu. Aynı zamanda da kitap okumak isteyen birçok insanın kitapların olduğu bu yerde buluşma mekanı oluştu' diye konuştu.

YILDIRIM : 'ÇOK RENKLİ BİR YER OLMUŞ'

Kızıyla birlikte açılışa katılan Yasemin Yıldırım, çocuklara kitap okuma isteğinin aşılanacağı bir mekan yaratıldığını belirtti. Açılışı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Yıldırım, 'Burası çok eğlenceli. Özellikle çocukların renkli dünyasını yansıtabilecekleri bir alan yapılmış. Kitap çeşitliliği açısından da oldukça renkli bir yer. Bence her çocuğun keyif alabileceği, keyifle gelip kitap okumayı heveslendireceği bir alan yaratılmış. Biz çok sevdik, hatta açılışı sabırsızlıkla bekliyorduk. Bir an önce üye olup kitap seçip bol bol kitap okuyacağız' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA