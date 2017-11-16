Kağıthane'de Markette Silahlı Soygun

Kağıthane'de, bir markete giren, yüzü maskeli ve silahlı 3 kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para ve sigarayı alarak kayıplara karıştı.



Olay, saat 22.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çalışan, marketin kapanmasının ardından bir süre daha içeride kaldı. Market çalışanı işini bitirdikten sonra dışarı çıktığı sırada, sokakta beklediği iddia edilen yüzü maskeli 3 kişi yanına geldi. Silah zoruyla içeri soktukları market çalışanını yere yatıran kişiler, kasada bulunan bir miktar para ile tezgahtaki sigaraları aldı.



Kimliği henüz belirlenemeyen soyguncular, daha sonra, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Marketin 6 ay önce de soyulduğu öğrenildi.