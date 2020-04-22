Kağıthane'de market önünde uzun kuyruk Büyükşehiryer ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde, Kağıthane'de bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Büyükşehiryer ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde, Kağıthane'de bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kağıthane'de bir markete gelen vatandaşlar market girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimisi maskesini takan ve sosyal mesafeye uyan kimisi de dikkat etmeyen vatandaşlar, ihtiyaçları için dakikalarca bekledi. Sırayla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeriye alınan vatandaşlar, Ramazan öncesi ihtiyaçlarını aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA