Kağıthane'de market önünde uzun kuyruk Kağıthane'de market önünde uzun kuyruk Vatandaşlar markete akın etti 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde Kağıthane'de bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kağıthane'de market önünde uzun kuyruk

Vatandaşlar markete akın etti

İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde Kağıthane'de bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde birçok vatandaş ihtiyaçları için marketlere akın etti. Kağıthane'de bir markete gelen vatandaşlar market girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimisi maskesini takan ve sosyal mesafeye uyan kimisi dikkat etmeyen vatandaşlar ihtiyaçları için dakikalarca bekledi. Sırayla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeriye alınan vatandaşlar, Ramazan öncesi ihtiyaçlarını aldı.

Kaynak: İHA