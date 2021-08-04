Kağıthane'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kağıthane'de bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi üzerindeki 8 katlı binanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iş yerine ait köpek telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk