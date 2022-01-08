Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de geçtiğimiz yıl 21 Eylül tarihinde elektronik mağazasından 59 adet çeşitli elektronik cihaz çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, geçtiğimiz yıl 21 Eylül Salı günü sabah saat 06.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan elektronik eşya satan mağazadan hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinin güvenlik kameralarından 1 arabanın işyerinin önüne yaklaştığını ve içerisinden inen 4 kişinin mağazaya girerek, 59 adet çeşitli elektronik eşyaları çaldıklarını ve geldikleri araçla olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 4 şüphelinin olay yerinden kaçtıkları aracın plakasından yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında şüpheliler, 18 Ekim 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan, Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin mağaza gelerek hırsızlık yaptıkları anlar işyerinin kamerasına yansıdı.