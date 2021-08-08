Kağıthane'de kumar oynayan 9 kişiye, 12 bin lira ceza

Kağıthane'de kumar oynayan 9 kişiye, 12 bin lira ceza Kağıthane'de bir mekanda kumar oynatılmasına dair harekete geçen polis ekipleri, kumar oynayan 9 şahsa 12 bin 24 TL idari para cezası kesti.

Kağıthane'de kumar oynayan 9 kişiye, 12 bin lira ceza

İSTANBUL - Kağıthane'de bir mekanda kumar oynatılmasına dair harekete geçen polis ekipleri, kumar oynayan 9 şahsa 12 bin 24 TL idari para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz cuma saat 21: 00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda suça karıştığı tespit edilen 14 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet rulet ve masası, 538 adet para yerine kullanılan renkli pul, 4 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi. Öte yandan oyun oynadığı tespit edilen 9 şahsa 12 bin 24 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, işyeri sahibi ve 4 işyeri çalışanı hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı