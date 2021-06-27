Kağıthane'de kumar oynatılan mekana polis baskın düzenledi
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Kağıthane'de kumar oynatılan mekana polis baskın düzenledi

Kağıthane'de kumar oynatılan mekana polis baskın düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan mekana polis baskın düzenledi.

Kağıthane'de korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan mekana polis baskın düzenledi. Operasyonda 9 şahsa toplam 31 bin 221 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği saatte açık olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen mekana polis baskın düzenledi. Dün akşam gerçekleştirilen baskında mekanda bulunan 9 şahsa maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunmalarından dolayı ceza kesildi. Aynı zamanda üzerinde 70 lira bulunan masanın etrafında kumar oynayan 4 şahsa da idari işlem uygulandı. Toplamda 31 bin 221 lira idari para cezasının kesildiği baskında, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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