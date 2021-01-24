Son dakika haber | Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Son dakika haberine göre Kağıthane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kağıthane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta Gürsel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde oyun oynadığı belirlenen 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yerinin 7 Ocak'ta mühürlendiği ve mühür bozma işlemiyle ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

İş yeri sahibi S.D. hakkında mühür bozma suçundan işlem yapılırken, iş yeri tekrar mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı