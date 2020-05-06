Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
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Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
06.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:28

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen kıraathane mühürlendi.

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen kıraathane mühürlendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs'ta Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

Denetimde, kıraathanede bulunan 4 kişinin kumar oynadıkları ve masada 900 lira ile pullar olduğu görüldü.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca 1568 lira ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 12 bin 780 lira olmak üzere toplam 14 bin 348 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Kıraathane, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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