Son dakika gündem: Kağıthane'de kumar baskını; 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi
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Son dakika gündem: Kağıthane'de kumar baskını; 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

24.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:50
Son dakika gündem: Kağıthane'de kumar baskını; 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

Son dakika haberi... KAĞITHANE'de kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine polis baskın düzenledi.

KAĞITHANE'de kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine polis baskın düzenledi. Daha önce mühürlendiği belirlenen iş yerinde oyun oynayan 16 kişiye 55 bin 504 lira para cezası kesildi.

Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı yönündeki bilgi üzerine önceki gün saat 20.00'de polis harekete geçti. Yapılan ani baskında oyun oynadıkları tespit edilen 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince toplam 55 bin 504 lira para cezası uygulandı.

İş yerinin, 07 Ocak günü mühürlendiği ve mührün bozularak ruhsatsız olarak faaliyete devam ettiği tespit edildi. İş yeri

sahibi S.D. hakkında "Mühür Bozma" suçundan işlem yapıldı. İş yeri tekrar mühürlendi.


- İstanbul
Son dakika gündem: Kağıthane'de kumar baskını; 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi
Son dakika gündem: Kağıthane'de kumar baskını; 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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