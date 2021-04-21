Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
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Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Kağıthane'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, camları karartılmış metruk bir binada eğlenen 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası verildi.

Kağıthane'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, camları karartılmış metruk bir binada eğlenen 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası verildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" devam ediyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren ekipler, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki metruk bir binaya bazı kişilerin girip çıktığını fark etti.

Binaya baskın düzenleyen polis, içeride eğlence düzenleyen 14 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 48 bin 566 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Kadir A. gözaltına alınırken, zabıta binayı mühürledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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