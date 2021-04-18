Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden sürücüye para cezası uygulandı
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Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden sürücüye para cezası uygulandı

Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden sürücüye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Kağıthane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulanan sürücüye, polise mukavemetten de işlem yapıldı.

Kağıthane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulanan sürücüye, polise mukavemetten de işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yapılan denetimlerde uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü M.Y. isimli kişi, görevlilerin tüm uyarılarına rağmen kimlik bilgilerini vermeyerek, polislerle tartışmaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulanan sürücü hakkında, görevli memura mukavemetten de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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