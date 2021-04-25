Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası kesildi
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Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası kesildi

Kağıthane'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı.

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan'da Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğunu, içeride 17 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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