Kağıthane'de koronavirüse karşı temizlik çalışmaları devam ediyor Kağıthane Belediyesi yılın her ayı düzenli olarak ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını, Corona virüse karşı tedbir amacıyla sıklaştırdı.

Belediye ekipleri ilçedeki okullar, kreşler, dini ibadet alanları, parklar, toplu taşıma araçları ve hizmet binalarında detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İbadethaneler temizlenerek ilaçlama yapıldı

Corona virüsün özellikle orta ve ileri yaştaki vatandaşlarda daha riskli olduğu biliniyor. Özellikle halılar, bakterilerin yuvalanması için uygun bir zemin oluşturuyor. Kağıthane Belediyesi bundan hareketle ilçedeki ibadethanelerin düzenli olarak temizlik ve bakımlarını yaparken, virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama da yapıldı.

80 Okula Temizlik Malzemesi Dağıtıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından öğrencilerin tatil sonrası sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri için ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı. Temizlik malzemeleri mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendillerden oluşuyor.

Belediyeye Ait Hizmet Binaları Dezenfekte Ediliyor

Kağıthane'deki ortak kullanım alanlarının başında belediye hizmet binası, kültür merkezleri ve spor tesisleri ile parklar geliyor. Ekipler ilçedeki 8 kültür merkezi, mahalle konakları, 2 spor kompleksi, parklar ve belediye binasında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçe sakinlerinden Corona virüsüne karşı ihtiyatlı olmalarını ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almalarını istedi. Tedbirlerin doğru şekilde uygulanması halinde virüsten korunmanın mümkün olduğunu belirten Başkan Öztekin, Kağıthane Belediyesi olarak gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmalarını kapsamlı şekilde yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Bültenler