KAĞITHANE'DE KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE ALDIRMADAN ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.

İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.Kağıthane'de dün akşam bir araya gelen grup sokak arasında yol kesip meşaleler yaktı. Sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayan grup askere uğurlayacakları arkadaşları için eğlendi.

Kaynak: DHA