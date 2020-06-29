KAĞITHANE'DE KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE ALDIRMADAN ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR
İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.
29.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:27
İstanbul DHA
İçişleri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.Kağıthane'de dün akşam bir araya gelen grup sokak arasında yol kesip meşaleler yaktı. Sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayan grup askere uğurlayacakları arkadaşları için eğlendi.
Kaynak: DHA