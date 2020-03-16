Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri genişletildi KAĞITHANE Belediyesi koronavirüse karşı almış olduğu tedbirleri genişletti.

KAĞITHANE Belediyesi koronavirüse karşı almış olduğu tedbirleri genişletti. Belediyeye bağlı hizmet binaları ve parkların yanı sıra toplu taşıma araçları ve ibadethanelerde de temizlik ve hijyen çalışmaları yapıldı. Yanı sıra ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi koronavirüse karşı ilçede sıkı bir çalışma sürdürüyor. Ekipler belediyeye bağlı ilçedeki 8 kültür merkezi, mahalle konakları, 2 spor kompleksi, sosyal tesisler, parklar ve belediye hizmet binasında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Koronavirüse karşı almış olduğu tedbirleri genişleten Kağıthane Belediyesi, toplu taşıma araçları ve tüm ibadethanelerde de temizlik ve hijyen çalışmaları yaptı. İlçede hizmet veren minibüs ve otobüsler, belediyeye bağlı ulaşım araçları detaylı temizlik sonrası ilaçla dezenfekte edildi. Yanı sıra ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı. Temizlik malzemeleri mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendillerden oluşuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, vatandaşlarla buluştuğu her ortamda tavsiyelerini yineliyor. Belediye olarak ilçede her türlü tedbiri aldıklarını belirten Başkan Öztekin, "En önemli tedbir kişisel bakım ve korunmadan geçiyor" dedi. Başkan Öztekin, "Cumhurbaşkanımızın da tavsiye ettiği gibi, bu süreçte el sıkışma, kucaklaşma fiziki temasta mümkün olduğunca bulunmuyoruz. Katıldığımız düğün ve dernek toplantılarında da bunu uyguluyor ve biz de tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın konuya karşı oldukça duyarlı olduklarını gördüm. Kişisel bakım ve temizliğimize dikkat ettiğimiz ve fiziksel temasta mümkün olduğunca az bulunduğumuz sürece; inanıyorum ki bu salgından milletçe el birliği ile korunacağız" dedi.

Kaynak: DHA