Kağıthane'de koronavirüs denetimi

Kağıthane 'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, market , fırın ve pastanelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kaymakam Mustafa Koç'un da katıldığı denetimde, koronavirüsle ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gültepe Talatpaşa Caddesi'nde koronavirüs denetimi gerçekleşti. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç'un gözetiminde gerçekleştirilen denetimde, polis, zabıta ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri lokanta, market, fırın ve pastanelerde koronavirüsle ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetim sırasında iş yeri sahipleri ve müşterilerle sohbet eden Kağıthane Kaymakamı Koç, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç denetimlerle ilgili, "Yaklaşık 1 yıldır ülkemiz de, tüm dünyada olduğu gibi, maalesef böyle bir salgın belasıyla mücadele ediyor. Çok şükür biz birçok dünya ülkesine örnek olacak şekilde, vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla, fedakarlıklarıyla bu süreci şimdiye kadar çok güzel götürdük. Ama uzadı, biz de bunun farkındayız. İyi bir noktadayız. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmaması için, bu sıkıntılı süreçleri bir an önce atlatabilmek için, bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda, devletimiz tarafından belirlenen kurallara hassasiyet gösterilme noktasında, bugün biz de Kağıthane ilçemizde bütün denetim ekiplerimizle beraber, Belediyeden zabıta arkadaşlarımız, Emniyet Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünden arkadaşlarımızla vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla biraz daha sabretmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunmak için denetimdeyiz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı