Kağıthane'de korona virüs denetimi
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Kağıthane'de korona virüs denetimi

Kağıthane'de korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de alkollü restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine polis ekipleri tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Kağıthane'de alkollü restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine polis ekipleri tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişi ile işyeri yetkilisi dahil toplamda 86 bin 725 TL cezai işlem uygulanırken, işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde alkollü restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında işyerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye ve işyeri yetkilisine toplamda 86 bin 725 TL cezai işlem uygulandı. Alkollü restoran Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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