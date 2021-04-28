Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı
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Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de korku dolu anlar.

Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı

Vatandaşların açtığı battaniyeye düşen kadın başından hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Kağıthane'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Rus uyruklu genç bir kadın, 2. kat camından atlayarak intihara teşebbüs etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, vatandaşların açtığı battaniyeye düşen kadın başından hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde psikolojik soruları olduğu öğrenilen Rus uyruklu Tatyana A, cadde üzerindeki yaşadığı 4 katlı bir binanın 2. katının penceresine çıktı. İntihara teşebbüs eden kadını vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Kadın vatandaşların ikna çabalarına yanıt vermeyince kendini önce aşağıya sarkıttı ardından da aşağıya bıraktı. Yaklaşık 10 metreden vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye düşen kadın başından hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hareketli anların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Battaniye açtılar, o sayede kurtuldu"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Aracımdan inince hanımefendiyi camda gördük. Hemen bağırarak 'atlama, yapma' diye tepki gösterdik. Sonra arkadaşlar battaniye getirdi ve açtı. Bende komşumla binaya çıktım. Kapıyı kırmaya çalıştık, sesleri duyunca sanırım kendini atmış. Durumu iyiydi, başından hafif şekilde yaralanmış. Battaniye açtılar, o sayede kurtuldu" dedi.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis çalışma başlattı.

Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı
Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı
Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı
Kağıthane'de korku dolu anlar...Rus uyruklu kadın 2. kattan atladı, mahalleli battaniye ile yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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