Kağıthane'de köpeğe istismar davası; sanığın tespiti için rapor istendi

İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de 2014 yılında "Nilayım" adlı köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanık Hamdi Y., Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık Hamdi Y.'nin fotoğrafları çekildi. Sanığın fotoğrafları ile olay görüntülerindeki kişinin tespitinin yapılması için emniyete gönderildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hamdi Y. katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı da hazır bulundu.

MAHKEME GÖRÜNTÜLERİNDEKİ KİŞİNİN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTEDİ

Mahkeme, sanığın fotoğrafları ve dava dosyasının Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na gönderilmesine ve güvenlik kameralarındaki kişi ile köpeğe yönelik eylemin tespit edilerek rapor hazırlanmasına karar verdi. Görüntülerin izletilmesi talebinin hazırlanan rapordan sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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