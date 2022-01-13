Son dakika! Kağıthane'de köftecilik yapılan minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de köfte arabası olarak kullanılan minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nurtepe Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde park halinde olan ve köfteci olarak faaliyet gösteren 34 GY 6935 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Bircan Pakır, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyu hava soğuk olduğu için çalışmadığını ve çevredekilerin kendisini aramasıyla yangından haberdar olduğunu söyledi.

Haberi alır almaz aracının başına geldiğini anlatan Pakır, "Daha önceden müşteri olarak buraya geliyordum. Pandemi şartları sonrası kredi çekip bu aracı aldım, tek başıma. Kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor." diye konuştu.

Pakır, daha önce de aracının camlarının kırıldığını belirterek, olayın kundaklama olduğunu iddia etti.