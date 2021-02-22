Kağıthane'de kısıtlamada açık kahvehaneye baskın : 36 kişiye ceza
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Kağıthane'de kısıtlamada açık kahvehaneye baskın : 36 kişiye ceza

22.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:48
Kağıthane'de kısıtlamada açık kahvehaneye baskın : 36 kişiye ceza

KAĞITHANE'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık kahvehaneye yapılan baskında 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

KAĞITHANE'de  hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık kahvehaneye yapılan baskında 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen kahvehaneye baskın yaptı.

Masalarda oturan çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine 36 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Kahvehane sahibi Halil K. hakkında da adli işlem başlatıldı.


Kağıthane'de kısıtlamada açık kahvehaneye baskın : 36 kişiye ceza
Kağıthane'de kısıtlamada açık kahvehaneye baskın : 36 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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