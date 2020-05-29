Kağıthane'de kısıtlama öncesi pazarlarda yoğunluk
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Kağıthane'de kısıtlama öncesi pazarlarda yoğunluk

KAĞITHANE hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Kağıthane'de kısıtlama öncesi pazarlarda yoğunluk
29.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:21
KAĞITHANE  hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kağıthane'de kurulan pazarlarda yoğunluklar yaşandı. Pazara gelen vatandaşlar ihtiyaçlarını alabilmek için tezgah önlerinde kalabalık oluşturdular. Tezgah önünde bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Öte yandan vatandaşlar pazar girişinde, belediyede görevli zabıtalar tarafından Pazar içinde aşırı yoğunluk oluşmaması için teker teker içeriye alındılar. İşlerinin iyi olduğunu söyleyen Ömer Aydın "İşlerimiz hamdolsun çok güzel. Bugün özellikle pazar kalabalık. Zaten insanlar girişlerde sıraya girdiler" dedi.

 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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