Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı - Haberler
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Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası Kağıthane Belediyesi market ve pazaryerlerinde denetim gerçekleştirdi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası Kağıthane Belediyesi market ve pazaryerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri daha önce denetlediği marketlerden aldığı fiyatlarla KDV indirimi sonrası belirlenen fiyatları karşılaştırdı. Yapılan denetimde fiyat indirimi yapmadığı aksine ürünlere zam yaptığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda da kontroller yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara seslenerek; KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlerin tespiti için belediyenin 444 2300 numaralı çağrı merkezine şikayette bulunulabileceğini söyledi. - İSTANBUL

Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

Kağıthane'de KDV indirimi sonrası denetimler sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kağıthane, Zabıta, Market, Yerel, Haberler

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