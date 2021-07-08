Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
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Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 0830 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi üzerindeki üst geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri parçaladı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre ileride tekrar bariyerlere çarparak durdu. Sürücünün araç içinde sıkıştığını gören çevredekiler, yardıma koştu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Sıkıştığı otomobil içinden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere çarpıp hurdaya dönen otomobil, çekiçi ile alınarak götürüldü.

Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Haberler
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