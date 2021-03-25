KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
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KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI

25.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:46

KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI (2) (aktüel görüntüler)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL DHA- Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI (2) (aktüel görüntüler)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL DHA- Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi.

KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI
KAĞITHANE'DE KAYGAN YOLDA SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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