Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

18.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:50
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Özgür EREN / Kağıthane'de çocukları ile yürüyen aile kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Özgür EREN/ Kağıthane'de çocukları ile yürüyen aile kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ani bir manevra ile otomobilin direksiyonunu çeviren sürücü gecekondunun çatısına uçtu. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak üzerinde dün sabah 07.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla kaplı sokaktan yokuş aşağıya doğru inen sürücü, otomobilin kayması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çocuklu bir ailenin yürüdüğünü gören sürücü, son bir hamle ile direksiyonu sola çevirdi. Hızla kayan otomobil kaldırımı aştıktan sonra bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Ailesi ve yanlarında yürüyen çocuk, kazadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamera görüntülerinde, çocuklu bir ailenin sokaktan aşağıya doğru yürüdüğü görülüyor. O sırada yokuş aşağıya doğru kayan otomobil hızla aile üyelerinin üzerine geliyor. Otomobilin üzerlerine doğru geldiğini gören çocuklu aile kazadan kıl payı kurtuluyor. Otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bariyerleri parçalayarak gecekondunun üzerine uçuyor.

ÖLÜMDEN DÖNDÜKKaza anında evinde uyuyan Seçkin Kaygusuz, "Biz o sırada oğlumla evde uyuyorduk. Bir gürültü geldi. Ne oluyor deprem mi oluyor dedik. Bir baktım eve ışık geliyor. Herhalde bizim evin üzerinde bir şeyler var.  Ne olduğuna bakmak için dışarı çıktım. Bir de baktım ki araba. Çatının üzerinde araba var. Biz de korktuk. Otomobilin önünde üç kişi varmış. Onlara vurmayayım diye çatıya uçmuş. Ölümden döndük. Sonra polis geldi. Aracı vinç ile kaldırdılar" dedi.

Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Kadir Topbaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 12:59:13. #1.14#
title