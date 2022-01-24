KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de dün akşam kar yağışı nedeniyle kayganlaşan çöp kamyonu, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de dün akşam kar yağışı nedeniyle kayganlaşan çöp kamyonu, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi. Yokuşun sonunda kar topu oynayan çocuklar son anda kaçmayı başarırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane, Merkez mahallesi, Uğur Sokak'ta dün saat 22.10 sıralarında meydana gelen olayda, çöplerin toplandığı çöp kamyonu, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sokak boyunca park eden 7 otomobile çarparak hasar veren kamyon büyük bir hızla yokuş aşağı inerken, yokuşun sonunda kar topu oynayan çocuklar da gürültüyü duyarak son anda kaçmayı başardı. Kaza sırasında çöp toplayan bir işçi hızla inen kamyonu koşarak takip etmeye çalıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Araç sahiplerinden Ethem Çimen Evde otururken bir gürültü duyduk. Aşağı baktığımızda kamyon araçlara çarparak aşağı iniyordu. Kar yeni yağmaya başlamıştı dedi.

KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kağıthane, Tragger, Kaza, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title