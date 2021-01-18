Son dakika haberleri! Kağıthane'de karlı yoldaki kazalar DHA kamerasında

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ KAĞITHANE'de buzlanan yolda kayan araçlar park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kaza anları DHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kağıthane'deki ara sokaklar tamamen karla kaplandı. Araçlar yokuşta kayarak park halindeki diğer araçlara çarptı. Maddi hasarlı kazalar DHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yayalar da zor anlar yaşadı. Yürümekte güçlük çeken bazı kişiler kayarak düştü. Erkan Poyraz "İşe gitmeye çalışıyoruz. Arabamızı bıraktık. Mümkün olduğunca gitmeye çalışıyoruz. Mecbur yürüyeceğiz. Perpa'ya gideceğiz. Çalışmalar daha yeni başlamış biraz geç kalındı. Karın altında buz olduğu için araçlar bile gidemiyor" dedi. Vefa Babacan, "Burayı ilk defa böyle görüyorum, buralı değilim. Kaydık, düştük. İşe gidiyoruz. Don olduğundan servis arabamız gelmedi. O yüzden yürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı