Kağıthane'de karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kağıthane'de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan karı koca, hayatını kaybetti.

Kağıthane'de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan karı koca, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir evde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Eda Aydoğan (31) ve eşi Abdullah Aydoğan'ı (33) kanlar içinde yerde buldu.

Yapılan incelemede Eda Aydoğan'ın hayatını kaybettiği, eşinin ise yaralı olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Aydoğan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eda Aydoğan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, Abdullah Aydoğan'ın eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar