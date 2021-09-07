Kağıthane'de karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kağıthane'de karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Kağıthane'de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan karı koca, hayatını kaybetti.

Kağıthane'de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan karı koca, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir evde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Eda Aydoğan (31) ve eşi Abdullah Aydoğan'ı (33) kanlar içinde yerde buldu.

Yapılan incelemede Eda Aydoğan'ın hayatını kaybettiği, eşinin ise yaralı olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Aydoğan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eda Aydoğan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, Abdullah Aydoğan'ın eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Marcao Lionel Messi Mergim Berisha Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kağıthane'de karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:20:29. #1.14#

title