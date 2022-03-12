KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Karda kayan araç askıda kaldı, mahalleli doğalgazsız kaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de dik yokuştan aşağı inmeye çalışan bir araç karda kayınca bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza sonrası mahalleyi gaz kokusu sarması paniğe yol açtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversiteye ait 34 AA 055 plakalı rektörlük aracı dik bir yokuş üzerinden aşağıya doğru inmek isterken yolların kar nedeniyle buzlanması sonucunda bir anda kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol kenarında bulunan bir duvara, ardından da bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı ve doğalgaz kutusunu patlattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, arabada maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle sokak bir anda gaz kokusuyla dolunca mahalleli büyük panik yaşadı.

"Dışarısı olduğu gibi gaz kokuyordu"

Aracın çarptığı binada oturan vatandaşlardan Ali Atalay, "Ben evde otururken bir gürültü patırtı geldi. Bir çıktım baktım gaz kaçağı var. Dışarısı olduğu gibi gaz kokuyordu. Bu bir kere değil ikincisi oldu. Aradık İGDAŞ'ı hemen kapattılar. Biz burada oturuyoruz. Bu gerçekten bir sıkıntı. Bu bir senede olmasa da iki kere oldu. Bu akşam doğalgaz bağlata bileceğiz mi bilmiyorum. Boruları görüyorsunuz hepsi kırıldı şu anda. Şaştık kaldık. Şu anda kimseye bir zararı yok. Şoförde de bir şey yok. Tek temennimiz kimsenin burnunun kanamadı. Kış günü olduğu için biz biraz üşüyeceğiz maalesef" dedi.

"Allaha şükür kimseye bir şey olmadı"

Aracın çarpmasıyla çok korktuklarını dile getiren bir diğer bina sakini Elmas Erenli ise, "Araba geldi çok hızlı geldi. Buraya doğru kıvırdı arabayı. Biz camdan görüyoruz. geldi direkt doğalgaza vurdu. Ben burada oturuyorum. Bu kaza ikinci veya üçüncü olacak. Allaha şükür kimseye bir şey olmadı. Ama binamız ne hale geldi. Maddi hasar ve korku var şu an" diye konuştu.