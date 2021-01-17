Kağıthane'de kar mesaisi devam ediyor
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Kağıthane'de kar mesaisi devam ediyor

17.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:52
Kağıthane'de kar mesaisi devam ediyor

Kağıthane Belediyesi karla mücadele ekipleri İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdüyor.

Kağıthane Belediyesi karla mücadele ekipleri İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdüyor.

Kağıthane'de, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yönetiminde geceden başlayan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kağıthane Belediyesi'nde karla mücadele için oluşturulan 150 kişilik ekip son 24 saatte ilçenin ana cadde ve ara sokaklarında 500 ton tuzlama çalışması yaptı. Ekipler gruplar halinde 6 robot tuzlama aracı, 4 kamyon ve 2 kepçe ile ilçenin cadde ve sokaklarında; yol ve kaldırımları tuzluyor, kar ve buz birikintilerini temizledi. Acil durumlar için de vatandaşlar belediyenin 444 23 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kar temizleme talebinde bulunabiliyorlar.

"EVSİZLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ"

Kar yağışı ile birlikte yoğun şekilde hissedilen soğuklardan etkilenmemeleri için evsizler, çevredeki otellere yerleştirildi. Evsizler için belediyenin AŞ evinden sıcak yemekler hazırlandı, kıyafet ve banyo ihtiyaçları giderildi.

"SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI"

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için, Kağıthane Belediyesi ekipleri yemleme çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri ilçedeki 150 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları bıraktı. Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu.


Kağıthane'de kar mesaisi devam ediyor
Kağıthane'de kar mesaisi devam ediyor
Kağıthane'de kar mesaisi devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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