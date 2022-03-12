Kağıthane'de kar küreme aracı park halindeki otomobillere çarptı - Haberler

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Kağıthane'de kar küreme aracı park halindeki otomobillere çarptı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Kağıthane'de kar küreme aracı park halindeki otomobillere çarptı

Kağıthane'de kar küreme aracı kayarak park halindeki otomobillere çarptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kar küreme aracı kayarak park halindeki otomobillere çarptı.

Hamidiye Mahallesi'nde bir kar küreme aracının, kar kürediği sırada kayarak park halindeki otomobillere çarpması sonucu iki araçta maddi hasar oluştu.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir araç kontrolden çıkarak devrildi. Zeytinburnu ve Alibeyköy Saya Yokuşu'nda da hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Kağıthane, Hamidiye, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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