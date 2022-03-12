Kağıthane'de kar küreme aracı park halindeki otomobillere çarptı

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kar küreme aracı kayarak park halindeki otomobillere çarptı.

Hamidiye Mahallesi'nde bir kar küreme aracının, kar kürediği sırada kayarak park halindeki otomobillere çarpması sonucu iki araçta maddi hasar oluştu.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir araç kontrolden çıkarak devrildi. Zeytinburnu ve Alibeyköy Saya Yokuşu'nda da hasarlı trafik kazaları meydana geldi.