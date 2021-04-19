Kağıthane'de kapalı olması gereken kıraathanelerde bulunanlara para cezası

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerinde bulunan 48 kişiye 173 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerinde bulunan 48 kişiye 173 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Nisan'da Sultan Selim ve Çeliktepe mahallelerinde bulunan iş yeri ve kıraathaneleri denetledi.

İki iş yerinin açık olduğu, iş yerlerinde 48 kişinin bulunduğu tespit edilmesi üzerine iş yeri sahipleri E.A. ve N.G'nin de aralarında bulunduğu 48 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 173 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı