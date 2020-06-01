KAĞITHANE'DE KAPAĞIN KIRILMASIYLA 5 METREDEN DEPOYA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
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KAĞITHANE'DE KAPAĞIN KIRILMASIYLA 5 METREDEN DEPOYA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Kağıthane'de, yeşillik alandaki deponun üstüne çıkan bir kişi, kapağın kırılmasıyla 5 metre yükseklikten deponun içine düşerek yaralandı.

01.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:07

Kağıthane'de, yeşillik alandaki deponun üstüne çıkan bir kişi, kapağın kırılmasıyla 5 metre yükseklikten deponun içine düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan mevkiinde 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki yeşillik alanda arkadaşlarıyla alkol alan Muharrem A., bir süre sonra sulama yapan görevlilerin kullandığı öğrenilen deponun üzerine çıktı. Muharrem A. depo üzerinde dolaşırken, kapağın kırılması nedeniyle 5 metre yükseklikten deponun içine düştü.

Olayı fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince deponun içinde ilk müdahalesi yapılan Muharrem A., itfaiye ekiplerinin uzattığı ip yardımıyla dışarı çıktı. Düşme sonucu yüzünde ezik ve çizikler oluşan Muharrem A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, çürük olduğu ve menteşelerinin koptuğu tespit edilen kapağı yerine oturttuktan sonra deponun çevresini emniyet şeridiyle kapattı. Muharrem A.'nın arkadaşı Yılmaz Tanrıkulu Burada oturuyorduk, arkadaş aşağıya düştü. 6-7 metre var yani yükseklik. Öbür arkadaş yanında. Kapak kırıldı, aşağıya düştü dedi.

KAĞITHANE'DE KAPAĞIN KIRILMASIYLA 5 METREDEN DEPOYA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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