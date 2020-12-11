Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
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Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu

11.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:10
Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu

Özgür EREN İSTANBUL DHA Kağıthane'de sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kasası yola devrildi.

Özgür EREN İSTANBUL DHA Kağıthane'de sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kasası yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Gıda maddesi yüklü kamyonetin kasası, sürücüsü Ali Yılmaz'ın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyon ile kasa birbirinden ayrıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Yola devrilen kamyonet kasasındaki malların boşaltılması için başka kamyon çağrıldı. Kasadaki malların alınmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk oluştu.


Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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