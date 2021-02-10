Kağıthane'de kamyon devrildi: 1 yaralı
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Kağıthane'de kamyon devrildi: 1 yaralı

10.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:32
Kağıthane'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Kağıthane'de bir inşaata kum döktüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de bir inşaata kum döktüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Enis Sokak'ta, 34 FHE 53 plakalı kamyon, sürücüsünün bir inşaata kum boşalttığı sırada devrildi.

Devrilen kamyon, sürüklenerek sokakta park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu araçlarda hasar oluşurken, sokağa dökülen kum vatandaşların çabasıyla temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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