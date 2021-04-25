KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

KAĞITHANE'DE koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gereken kkahvehanede yakalanan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 58 bin 973 lira para cezası kesildi.